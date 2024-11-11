Российский боксер и депутат Госдумы Николай Валуев провел выходные в Бресте

Так, 11 ноября известный российский боксер Николай Валуев вместе с главой Брестской области Петром Пархомчиком возложили цветы к Вечному огню в память о погибших защитниках Брестской крепости. В Брестской крепости политик также посетил Республиканский центр воспитания молодежи.