Российский боксер и депутат Госдумы Николай Валуев провел выходные в Бресте

Многократный чемпион мира по боксу, а сейчас депутат Государственной думы России Николай Валуев приехал с визитом в Беларусь, сообщил телеграм-канал «#1регион» пресс-службы Брестского облисполкома.
Так, 11 ноября известный российский боксер Николай Валуев вместе с главой Брестской области Петром Пархомчиком возложили цветы к Вечному огню в память о погибших защитниках Брестской крепости. В Брестской крепости политик также посетил Республиканский центр воспитания молодежи.
А затем визит легенды мирового спорта продолжился в Брестском областном училище олимпийского резерва, где многократный чемпион мира по боксу Николай Валуев пообщался с учащимися училища.
Ранее в своих соцсетях Николай Валуев сообщил, что, в целом, ноябрьские выходные он проводит в Беларуси.
— Эти выходные в братской Беларуси в гостях у спортсменов, — написал Валуев на своей странице во Вконтакте.
Он рассказал также, что 9 ноября посетил школу бокса в городе-спутнике Бреста Жабинке, и поблагодарил Белорусскую федерацию бокса за приглашение.
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