Густой туман накроет Самарскую область 12 ноября

Жителей Самарской области предупредили об ухудшении погодных условий. В регионе во вторник, 12 ноября 2024 года, ожидается густой туман. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
«Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 12 ноября местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее», — говорится в сообщении.
Самарцев призвали быть особенно внимательными в условиях непогоды. В ГУ МЧС Самарской области посоветовали водителям избегать внезапных обгонов, перестроений и опережений, а также не ориентироваться на впереди идущий автомобиль.
Напомним, на рабочей неделе в Самарской области температура воздуха будет плюсовой, а дожди и снег обойдут регион стороной.