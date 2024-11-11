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Густой туман накроет Самарскую область 12 ноября

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за плотного тумана.

Сейчас в Олбани: +9° 4 м/с 93% 746 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Жителей Самарской области предупредили об ухудшении погодных условий. В регионе во вторник, 12 ноября 2024 года, ожидается густой туман. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

«Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 12 ноября местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее», — говорится в сообщении.

Самарцев призвали быть особенно внимательными в условиях непогоды. В ГУ МЧС Самарской области посоветовали водителям избегать внезапных обгонов, перестроений и опережений, а также не ориентироваться на впереди идущий автомобиль.

Напомним, на рабочей неделе в Самарской области температура воздуха будет плюсовой, а дожди и снег обойдут регион стороной.