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В центре Новосибирска введут одностороннее движение и ограничения для грузовиков

Запрет будет действовать с 19 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном округе Новосибирска организуют одностороннее движение по улице Каинской. Кроме того, в Калининском районе мегаполиса запретят движение грузового транспорта.

— В целях безопасности движение грузовиков по улице Георгия Колонды и улице Окружной будет запрещено. На месте будут установлены соответствующие дорожные знаки, просьба водителями руководствоваться ими, — сообщают в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Запрет будет действовать с 19 ноября. Дату снятия ограничений власти города не назвали.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на Дмитровском мосту в Новосибирске открыли для движения все полосы. Это сделали для снятия ограничения на период зимы.