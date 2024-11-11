В центре Новосибирска введут одностороннее движение и ограничения для грузовиков

В Центральном округе Новосибирска организуют одностороннее движение по улице Каинской. Кроме того, в Калининском районе мегаполиса запретят движение грузового транспорта.
— В целях безопасности движение грузовиков по улице Георгия Колонды и улице Окружной будет запрещено. На месте будут установлены соответствующие дорожные знаки, просьба водителями руководствоваться ими, — сообщают в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Запрет будет действовать с 19 ноября. Дату снятия ограничений власти города не назвали.
Ранее КП-Новосибирск писала, что на Дмитровском мосту в Новосибирске открыли для движения все полосы. Это сделали для снятия ограничения на период зимы.