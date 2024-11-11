В КНР установили, что 6G-излучение влияет на репродуктивные функции мышей

ГОНКОНГ, 11 ноября. /ТАСС/. Ученые Медицинского университета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) установили, что излучение сетей связи шестого поколения (6G) может временно снижать фертильность у лабораторных мышей. Эффект отмечается даже на уровне излучения в пределах официально разрешенного в некоторых странах, как США, пишет газета South China Morning Post (SCMP).
Ученые изучали так называемые терагерцовые волны — электромагнитное излучение, которое, как ожидается, может сыграть одну из ключевых ролей в разрабатываемой технологии 6G. По данным китайских ученых, они могут повреждать ткани семенников при определенной пороговой мощности, которая оказалась в несколько раз больше, чем допускается властями в КНР, но в странах, таких, как США или Япония, и в Евросоюзе попадает в допустимый диапазон.
Группа исследователей во главе с профессором Чэнь Чуньхай подвергала излучению репродуктивные органы мышей в течение пяти минут. В результате на кожном покрове возникало сильное воспаление, которое пока не установленным путем, предположительно через кровь, приводило к воспалению семенников. И хотя активность сперматозоидов оставалась нормальной, ученые выявили в них генетические изменения, влияющие на их способность ориентироваться, а значит, это может снизить фертильность.
Эффект при этом наблюдался временно — в течение суток соответствующие показатели приходили в норму. Кроме того, базирующийся в Пекине исследователь, не участвовавший в исследовании, на условиях анонимности пояснил изданию, что к результатам эксперимента нужно относиться с осторожностью — мыши более чувствительны к излучению 6G, а мощность наземных вышек связи на практике значительно меньше максимального допустимого уровня.