В КНР установили, что 6G-излучение влияет на репродуктивные функции мышей

Ученые изучали так называемые терагерцовые волны — электромагнитное излучение, которое, как ожидается, может сыграть одну из ключевых ролей в разрабатываемой технологии 6G. По данным китайских ученых, они могут повреждать ткани семенников при определенной пороговой мощности, которая оказалась в несколько раз больше, чем допускается властями в КНР, но в странах, таких, как США или Япония, и в Евросоюзе попадает в допустимый диапазон.