Работу зоопарка под Петербургом приостановили из-за отсутствия лицензии

Житель Гатчинского района пожаловался на местный зоопарк. Стражи правопорядка выяснили, что предприниматель не только демонстрировал животных за деньги, но и устраивал кормления и использовал для катания. При этом у бизнесмена не было соответствующей лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Ленинградской области.