Работу зоопарка под Петербургом приостановили из-за отсутствия лицензии

Житель Гатчинского района пожаловался на местный зоопарк. Стражи правопорядка выяснили, что предприниматель не только демонстрировал животных за деньги, но и устраивал кормления и использовал для катания. При этом у бизнесмена не было соответствующей лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Ленинградской области.
— Предприимчивого мужчину привлекли к административной ответственности. Однако спустя некоторое время лицензию, которая ему разрешала использовать животных в культурно-зрелищных целях, он так и не получил, — рассказали в ведомстве.
Это стало основанием для иска, который направил природоохранный прокурор. Он попросил запретить работу зоопарка до получения его владельцем необходимого разрешения. Суд удовлетворил прошение.
Напомним, в октябре текущего года стало известно, что в тесной клетке во Всеволожском районе Ленобласти содержалась бурая медведица по кличке Маша. Ее владелец бросил животное без присмотра и уехал на полгода. Все это время за многострадальным хищником заботился собственник соседнего участка. В итоге суд передал Машу в собственность России, чем спас ее.