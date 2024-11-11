В Московском зоопарке поселился детеныш самого редкого вида медведей

Панда.
Название: большая панда, панда, бамбуковый медведь.
Латинское название — Ailuropoda melanoleuca.
Размер: 120−180 см в длину, высота до 80 см.
Вес: 140−160 кг.
Продолжительность жизни: 20−25 лет в природе, в питомниках 30−35.
Среда обитания: три провинции Китая — Сычуань, Шэньси, Ганьсю.
Статус МСОП (Международная Красная Книга): находящийся в уязвимом положении вид.
Любимая еда: бамбук, морковь, яблоко, батат, панда-кейки.
Понаблюдать за жизнью панд в Московском зоопарке можно по веб-камерам в прямом эфире на официальном сайте мэра Москвы.
Бурый медведь.
Название: бурый медведь, обыкновенный медведь.
Латинское название: Ursus arctos.
Размер: 200 см в длину, 120−150 см в высоту.
Вес: 400−600 кг.
Продолжительность жизни: 25−30 лет.
Среда обитания: леса и лесотундра Евразии и Северной Америки. В России этот вид многочислен в европейской части страны, а также на Камчатке, в Приморье, в Якутии и Сибири.
Статус МСОП (Международная Красная Книга) — вызывающий наименьшие опасения вид.
Любимая еда: ягоды, фрукты, орехи.
Белый медведь.
Название: белый медведь, полярный медведь, северный медведь.
Латинское название — Ursus maritimus.
Размер: 200−280 см в длину, высота до 150 см.
Вес: до 1000 кг.
Продолжительность жизни: 25−30 лет.
Среда обитания: арктические льды — территория России, Канады, Гренландии, Исландии, Норвегии и США.
Статус МСОП: находящийся в уязвимом положении вид.
Любимая еда: мясо, рыба.
Гималайский медведь.
Название: гималайский медведь, лунный медведь, белогрудый медведь, черный уссурийский медведь.
Латинское название: Ursus thibetanus ussuricus.
Размер: 150−170 см в длину, 65−85 см в высоту.
Вес: 110−150 кг.
Продолжительность жизни: 25−30 лет.
Среда обитания: широколиственные леса в средней и южной части Восточной Азии. В России встречается в Еврейском автономном округе, Хабаровском крае, на Дальнем Востоке.
Статус МСОП (Международная Красная Книга) — находящийся в уязвимом положении вид.
Любимая еда: ягоды, орехи, мелкие животные.
Малайский медведь.
Название: малайский медведь, солнечный медведь, бируанг.
Латинское название: Helarctos malayanus.
Размер: 120−150 см в длину, 70 см в высоту.
Вес: 30−100 кг.
Продолжительность жизни: 25 лет.
Среда обитания: тропические и субтропические леса предгорий и гор Юго-Восточной Азии.
Статус МСОП (Международная Красная книга) — находящийся в уязвимом положении вид.
Любимая еда: фрукты, овощи, насекомые, мед.