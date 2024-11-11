Олбани
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Московском зоопарке поселился детеныш самого редкого вида медведей

Недавно в Московском зоопарке поселился малайский медведь. Это самый миниатюрный представитель семейства медведей и самый редкий его вид. В Международной Красной книге эти животные числятся в категории уязвимых. Полугодовалую самку привезли из Малайзии в рамках природоохранной программы. С ее появлением в зоопарке столицы стало уже пять видов медведей. В связи с этим «Газета.Ru» решила вспомнить их всех.
Источник: Газета.Ру

Панда.

Название: большая панда, панда, бамбуковый медведь.

Латинское название — Ailuropoda melanoleuca.

Размер: 120−180 см в длину, высота до 80 см.

Вес: 140−160 кг.

Продолжительность жизни: 20−25 лет в природе, в питомниках 30−35.

Среда обитания: три провинции Китая — Сычуань, Шэньси, Ганьсю.

Статус МСОП (Международная Красная Книга): находящийся в уязвимом положении вид.

Любимая еда: бамбук, морковь, яблоко, батат, панда-кейки.

Понаблюдать за жизнью панд в Московском зоопарке можно по веб-камерам в прямом эфире на официальном сайте мэра Москвы.

Бурый медведь.

Название: бурый медведь, обыкновенный медведь.

Латинское название: Ursus arctos.

Размер: 200 см в длину, 120−150 см в высоту.

Вес: 400−600 кг.

Продолжительность жизни: 25−30 лет.

Среда обитания: леса и лесотундра Евразии и Северной Америки. В России этот вид многочислен в европейской части страны, а также на Камчатке, в Приморье, в Якутии и Сибири.

Статус МСОП (Международная Красная Книга) — вызывающий наименьшие опасения вид.

Любимая еда: ягоды, фрукты, орехи.

Белый медведь.

Название: белый медведь, полярный медведь, северный медведь.

Латинское название — Ursus maritimus.

Размер: 200−280 см в длину, высота до 150 см.

Вес: до 1000 кг.

Продолжительность жизни: 25−30 лет.

Среда обитания: арктические льды — территория России, Канады, Гренландии, Исландии, Норвегии и США.

Статус МСОП: находящийся в уязвимом положении вид.

Любимая еда: мясо, рыба.

Гималайский медведь.

Название: гималайский медведь, лунный медведь, белогрудый медведь, черный уссурийский медведь.

Латинское название: Ursus thibetanus ussuricus.

Размер: 150−170 см в длину, 65−85 см в высоту.

Вес: 110−150 кг.

Продолжительность жизни: 25−30 лет.

Среда обитания: широколиственные леса в средней и южной части Восточной Азии. В России встречается в Еврейском автономном округе, Хабаровском крае, на Дальнем Востоке.

Статус МСОП (Международная Красная Книга) — находящийся в уязвимом положении вид.

Любимая еда: ягоды, орехи, мелкие животные.

Малайский медведь.

Название: малайский медведь, солнечный медведь, бируанг.

Латинское название: Helarctos malayanus.

Размер: 120−150 см в длину, 70 см в высоту.

Вес: 30−100 кг.

Продолжительность жизни: 25 лет.

Среда обитания: тропические и субтропические леса предгорий и гор Юго-Восточной Азии.

Статус МСОП (Международная Красная книга) — находящийся в уязвимом положении вид.

Любимая еда: фрукты, овощи, насекомые, мед.