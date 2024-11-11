В Московском зоопарке поселился детеныш самого редкого вида медведей

Недавно в Московском зоопарке поселился малайский медведь. Это самый миниатюрный представитель семейства медведей и самый редкий его вид. В Международной Красной книге эти животные числятся в категории уязвимых. Полугодовалую самку привезли из Малайзии в рамках природоохранной программы. С ее появлением в зоопарке столицы стало уже пять видов медведей. В связи с этим «Газета.Ru» решила вспомнить их всех.