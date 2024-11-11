В Новохоперске Воронежской области открылся новый образовательный центр «Принципиум»

В понедельник, 11 ноября, в Новохоперске состоялось торжественное открытие образовательного центра «Принципиум» имени В. Т. Петрова. Новое учреждение рассчитано 1101 одно место. При этом педагогический коллектив школы укомплектован на 95%. В церемонии открытия приняли участие: губернатор Воронежской области Александр Гусев, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, вице-губернатор Дмитрий Маслов, председатель облдумы Владимир Нетесов, глава Новохоперского муниципального района Виктор Королев, члены регионального правительства.
В школе оборудовано 64 учебных класса, два спортивных зала, тренажерный зал, зал гимнастики, студия звукозаписи, цифровые лаборатории, типография, столовая, актовый зал, библиотека и конференц-зал. Все помещения оснащены современным оборудованием: высокотехнологичными мультимедийными системами, интерактивными панелями, современными станками, 3D принтерами, фото и видео техникой. В коридорах и рекреациях — мобильная, легко трансформируемая мебель и игровые принадлежности.
На территории центра «Принципиум» (от лат. Principium — основа, начало, первоначало — прим.ред.) организованы открытые террасы, зона для подвижных игр, футбольное поле, баскетбольная площадка, площадка уличных тренажеров, шахматные столы, теплица и полоса препятствий.
Говоря об открытии образовательного центра, губернатор Александр Гусев отметил, что современные тенденции в сфере образования настроены на то, чтобы дети обучались в таких крупных учреждениях, позволяющих собрать вместе много учеников.
— Это позволяет аккумулировать в одном месте хороший преподавательский коллектив, создать для обучения комфортные условия, обеспечив учебный процесс необходимым высокотехнологичным оборудованием, когда предмет обучения можно увидеть не только в учебниках и на плакатах, но и потрогать своими руками. Эту тенденцию мы будем поддерживать и дальше. И это будет касаться всех районов Воронежской области. Мы будем стараться в каждом из них открыть хотя бы по одному такому современному образовательному центру, — сказал глава региона.
Александр Гусев добавил, что на открытии новой школы обновление социальной инфраструктуры Новохоперского района не останавливается.
— В настоящий момент ведется строительство детской поликлиники. В ближайшие месяцы мы введем ее в строй. Строится физкультурно-оздоровительный комплекс, реализуется много небольших, но важных проектов в системе ЖКХ. Я считаю, что такой комплексный подход к развитию районной инфраструктуры — строительство социальных объектов и создание рабочих мест — сделает эту территорию еще более привлекательной для жизни, — подчеркнул губернатор.
Глава региона вручил директору образовательного центра ключи от нового школьного автобуса, который позволит с комфортом доставлять в учреждение детей, проживающих в соседних с Новохоперском селах.
Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев назвал открытие образовательного центра — важным событием для Новохоперского района, которое повлияет на благополучие всего муниципалитета.
— Мы посмотрели, какой современный получился этот образовательный центр, и отмечу, что если бы по всей стране в каждом сельском районе появились такие учреждения, тогда бы все наши дети росли бы в очень достойных условиях, развивались, получая хорошие знания. Потому что именно человеческий капитал является залогом успешности нашей страны. Поэтому за Новохоперский район в этом плане мы можем только порадоваться. Хочу поблагодарить губернатора и правительство области за хорошую работу. И те 400 млн рублей, которые были направлены на этот проект, вернутся с результатами работы этого образовательного центра. Дети — наше будущее. Поэтому очень важно не останавливаться, идти дальше, реализуя такие социально значимые проекты, — отметил Алексей Гордеев.
Зампред Госдумы передал школе сертификат на 10 млн рублей для приобретения лабораторного оборудования, чтобы ребята могли получить навыки, необходимые в будущей работе. А представители агробизнеса приобрели для школы коммунальный трактор, необходимый для уборки большой территории.
В новой школе будут работать агроклассы, которые помогут детям пройти раннюю профориентацию и определиться с будущей профессией. Расписание уроков таких классов будет насыщено предметами, необходимыми для погружения в аграрные профессии: биологией, химией, информатикой и физикой. В учебный процесс включат современные форматы, такие, как мастер-классы, тематические лекции, тренинги, деловые игры, проектную деятельность и экскурсии на агропредприятия.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в областном центре продолжается строительство школы в ЖК «Яблоневые сады» в Центральном районе. Образовательное учреждение рассчитано на 1575 мест. Строители на всех этажах здания укладывают напольное покрытие, выполняют шпаклевку стен с последующей окраской, параллельно завершается монтаж слаботочных и внутренних инженерных сетей. Готовность объекта составляет 75%.
Справка РИА «Воронеж»
С осени 2023 года строительство образовательного центра в Новохоперске завершало воронежское ООО «Регионжилстрой». Оно согласилось выполнить работы за 813 млн рублей. Предыдущего подрядчика — ООО «КМ-Строй» — включили в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение сроков возведения и введения в эксплуатацию образовательного учреждения.
В мае 2024-го премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении средств на завершение строительства школы. В рамках государственной программы «Развитие образования» направлено более 268 млн рублей.