В Новохоперске Воронежской области открылся новый образовательный центр «Принципиум»

— Мы посмотрели, какой современный получился этот образовательный центр, и отмечу, что если бы по всей стране в каждом сельском районе появились такие учреждения, тогда бы все наши дети росли бы в очень достойных условиях, развивались, получая хорошие знания. Потому что именно человеческий капитал является залогом успешности нашей страны. Поэтому за Новохоперский район в этом плане мы можем только порадоваться. Хочу поблагодарить губернатора и правительство области за хорошую работу. И те 400 млн рублей, которые были направлены на этот проект, вернутся с результатами работы этого образовательного центра. Дети — наше будущее. Поэтому очень важно не останавливаться, идти дальше, реализуя такие социально значимые проекты, — отметил Алексей Гордеев.