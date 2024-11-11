Авиарейсы между Казанью и Шанхаем продлили до марта 2025 года

Авиасообщение между Казанью и Шанхаем продлили до марта 2025 года: оно было открыто в сентябре этого года.
Изначально планировалось, что перелеты будут осуществляться в тестовом режиме трижды в неделю. Однако из-за востребованности направления было принято решение о его продлении.
При этом разговоры по запуску рейсов между Казанью и другими городами Китая пока не ведутся. В планах рассматривается и дальнейшее продление авиасообщения с Шанхаем, заявил РБК Татарстан замглавы Минпромторга РТ Герман Лернер.
Ранее между Казанью и Уфой выросло количество авиарейсов.