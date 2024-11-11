Быстрое развитие деменции связано с сильными колебаниями в доле холестерина

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Международный коллектив медиков открыл первые свидетельства того, что вероятность развития деменции вырастает на 60% у пожилых людей в том случае, если концентрация холестерина в их крови достаточно часто сильно растет и падает с течением времени. Об этом сообщила пресс-служба Американской ассоциации изучения сердца (AHA).
«Одно из потенциальных объяснений этой закономерности может заключаться в том, что резкие колебания в доле холестерина ведут к дестабилизации атеросклеротических бляшек, состоящих почти полностью из этого вещества. Это может ускорять их рост и разрушение, что потенциально ведет к нарушению кровообращения в мозге, что негативно сказывается на его функциях», — пояснила научный сотрудник Университета Монаша (Австралия) Чжоу Чжэнь, чьи слова приводит пресс-служба AHA.
Ученые пришли к такому выводу в рамках исследования здоровья почти 10 тыс. пожилых жителей Австралии и США, чей возраст составлял 70 лет и более на момент начала наблюдений. Исследователи на протяжении шести лет отслеживали, как прием аспирина, а также понижающих холестерин лекарств влиял на вероятность развития различных болезней сердца и сосудов.
За это время у 5% добровольцев развилась деменция, а еще у 17% пожилых американцев и австралийцев возникли относительно слабые, но хорошо заметные проблемы с остротой ума и памяти. Медики воспользовались этой ситуацией для оценки того, как концентрация холестерина в крови, а также прием снижающих его концентрацию средств, влияют на вероятность развития деменции и других когнитивных проблем.
Расчеты показали, что одним из самых значимых факторов риска, влиявших на развитие деменции и проблем с памятью и остротой ума, было то, насколько сильно колебались концентрации холестерина в крови пациента в краткосрочной перспективе. Если подобные колебания были очень сильными, то риск развития деменции увеличивался на 60%, а когнитивных проблем — на 23%, что было особенно характерно для сдвигов в концентрации самых вредных разновидностей холестерина.
«Мы подчеркиваем, что результаты наших наблюдений не говорят о том, что диеты и лекарства, снижающие уровень холестерина в организме, способствуют развитию деменции и когнитивных нарушений. В свою очередь, последующее подтверждение результатов наших наблюдений откроет дорогу для создания терапий от деменции, нацеленных на стабилизацию уровня холестерина в кровотоке ее потенциальных носителей», — подытожила Чжоу Чжэнь.