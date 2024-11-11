Быстрое развитие деменции связано с сильными колебаниями в доле холестерина

За это время у 5% добровольцев развилась деменция, а еще у 17% пожилых американцев и австралийцев возникли относительно слабые, но хорошо заметные проблемы с остротой ума и памяти. Медики воспользовались этой ситуацией для оценки того, как концентрация холестерина в крови, а также прием снижающих его концентрацию средств, влияют на вероятность развития деменции и других когнитивных проблем.