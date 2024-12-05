Топ-4 выгодных предложения семейной подписки ВТБ

С новой функцией в ВТБ Онлайн вы можете пригласить до 5 человек и получать еще больше выгоды вместе с группой «Близкие». В данной статье разберем основные преимущества семейной подписки.
1. Выгодный супермаркет
За три года в бюджете среднестатистической российской семьи доля расходов на питание дома и вне дома выросла с 28% до 32%. Оценивать эти цифры можно по-разному, но ясно одно — походы за продуктами зачастую составляют существенную долю семейного бюджета. Однако и тут можно не только пересчитывать траты, но и подсчитывать доход.
Принцип кешбэка (англ. «Cashback» — «возврат наличных») работает максимально понятно: держатели карт оплачивают товар или услугу и через некоторое время банк возвращает часть потраченных средств. С группой «Близкие» от ВТБ каждый участник гарантированно получает 5% кешбэка на покупки в супермаркетах.
Как грамотно выбрать категории кешбэка?
Зачастую от разнообразия категорий кешбэка в банках разбегаются глаза. Чтобы правильно выбрать нужные вам тематики, проанализируйте свой бюджет: тратите ли вы на развлечения, продукты, детские товары или медицину? А какие траты запланированы на следующий месяц? Осознанный подход в расходах существенно поможет вам нивелировать траты дополнительной выгодой.
Каждый пользователь группы «Близкие» от ВТБ может самостоятельно выбирать нужные для себя категории ежемесячно. Так, в вашей подписке окажется до 10 категорий кешбэка рублями на семью и близких. Останется только не забывать раз в месяц выбирать новые пункты.
Максимальный размер кешбэка в месяц для участников группы «Близкие» от ВТБ составляет 3 000 рублей за покупки в категориях на каждого члена семьи.
2. Страхование по скидке
Повреждение автомобиля, травма во время семейного путешествия или потоп в квартире могут стать настоящим испытанием для семьи. Однако существует способ сделать переживание этих ситуаций намного легче. Ведь именно страховка может прийти к вам в самую нужную минуту.
Для тех, кто предпринял шаг для обеспечения своей финансовой стабильности и спокойствия, группа «Близкие» от ВТБ дает преимущество в виде скидки до 20% на страхование. Для этого достаточно ознакомиться с перечнем страховых продуктов, на которые распространяется специальное предложение, скопировать промокод и перейти в раздел «Страхование» в ВТБ Онлайн, введя промокод в нужное поле при оформлении услуги. Промокод доступен и всем вашим близким в группе.
3. Специальное предложение
Банковские клиенты устали от того, что несколько важных услуг дополняются двумя десятками ненужных. Так что ВТБ включил в свою новую подписку только востребованные опции:
- повышенный кэшбэк за оплату в сервисах Яндекс (Яндекс. Такси — 10%, Яндекс. Еда, Яндекс. Маркет, Яндекс. Лавка — 5%);
- кэшбэк 5% в двух категориях на выбор: АЗС, Аптеки, Транспорт и такси, Одежда и обувь, Детские товары, Wildberries;
- надбавка к накопительному ВТБ-Счёту — плюс 1% (с четвертого месяца).
- бесплатные уведомления для удобства пользователей (экономия 79 рублей каждый месяц).
Специальная подписка ВТБ Плюс экономит каждой семье до 2 000 рублей ежемесячно. Первые 60 дней подписка действует бесплатно, а далее по специальной цене 199 рублей в месяц вместо 249 рублей в месяц.
4. 20% скидка на мобильную связь
Мобильная связь продолжает оставаться значимым каналом для общения. В профессиональной среде голосовые разговоры могут оставаться важным способом коммуникации, особенно для деловых переговоров и встреч. Также, по данным различных исследований и статистики, увеличивается и средняя продолжительность звонков по мобильной связи.
Приглашение близких в ВТБ и тут может принести вам и вашим близким немало пользы: участники группы «Близкие» получают скидку 20% на абонентскую плату ВТБ Мобайл (скидка распространяется на все оформленные на вас номера).
Как пригласить близких
После того, как ваш близкий станет клиентом банка, вы оба сможете воспользоваться рядом привилегий и льготных предложений. Как пригласить близкого? Если ваш близкий не пользовался услугами банка ранее, перейдите в раздел «Близкие» и нажмите кнопку «Пригласить». Заполните данные и создайте приглашение, затем нажмите «Перейти к рекомендации» и отправьте ссылку близкому любым удобным способом.
Банк заплатит 1 000 рублей за каждого, кто откроет карту и выполнит условия акции. Приглашать своих близких может любой клиент банка, не вступавший ранее в группу.
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