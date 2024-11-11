Трубы не ремонтировались с советских времён: коммунальщики назвали главную причину проблем с водой в Гурьевском районе

«Многие участки [водопроводной сети] построены ещё в советское время и никогда не подвергались должному ремонту. Повреждения труб, коррозия, засоры — всё это приводит к тому, что вода, поступающая в дома жителей, не отличается хорошим качеством. Кроме того, в ходе обследования стало ясно, что в округе не существует четкой схемы централизованных сетей. Это не только осложнило поиск повреждений, но и затруднило планирование капитального ремонта», — отметили специалисты.