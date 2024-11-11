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Трубы не ремонтировались с советских времён: коммунальщики назвали главную причину проблем с водой в Гурьевском районе

Наиболее критичная ситуация — в Васильково.

Источник: AP 2024

Сильная изношенность труб в Гурьевском районе влияет на качество воды. Об этом сообщили представители областного «Водоканала» в понедельник, 11 ноября.

«Многие участки [водопроводной сети] построены ещё в советское время и никогда не подвергались должному ремонту. Повреждения труб, коррозия, засоры — всё это приводит к тому, что вода, поступающая в дома жителей, не отличается хорошим качеством. Кроме того, в ходе обследования стало ясно, что в округе не существует четкой схемы централизованных сетей. Это не только осложнило поиск повреждений, но и затруднило планирование капитального ремонта», — отметили специалисты.

Основное внимание «Водоканала» направлено на посёлок Васильково, где изношенность сетей составляет более 80%. Специалисты совместно с властями региона планируют реализовать проект «Реконструкция сетей водоснабжения в посёлке Васильково». В нём предусматривается монтаж сетей водоснабжения протяжённостью 7 км на одном из наиболее проблемных участков — в районе улиц Артёмовская, Шатурская, 40 лет Победы, Калининградская, Малоярославская, Ферганская. Объём инвестиций — ориентировочно 400 млн рублей.

«Для улучшения качества водоснабжения в Гурьевске разработан проект по реконструкции станции водоподготовки, получено положительное заключение экспертизы. В 2025 году уже планируется начать реконструкцию. Также специалисты разрабатывают проект по замене наиболее изношенных участков водопроводных сетей в 2025 году в Гурьевске. В том числе для нужд района закупили и передали новую специализированную технику для ликвидации аварий и обеспечения бесперебойного водоснабжения», — заключили в «Водоканале».

На прошлой неделе сообщалось, что в пос. Васильково, жители которого страдают от «кранового кваса», в 2025 году планируют отремонтировать коммуникации.

ЖКХ