Юрий Шалабаев проголосовал за нижегородского спортсмена на национальной премии

Валерий является воспитанником Комплексной школы олимпийского резерва № 1, он также имеет звание мастера спорта международного класса. За свою карьеру он добился множества выдающихся результатов, которые принесли славу не только Нижнему Новгороду, но и всей стране. В этом году он стал победителем Игр стран БРИКС.