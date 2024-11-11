Олбани
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Шалабаев проголосовал за нижегородского спортсмена на национальной премии

Голосование продлится до 20 ноября.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проголосовал за нижегородского спортсмена на национальной спортивной премии 2024. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Отдал свой голос за метателя молота Валерия Пронкина. Нижегородец представлен в номинации “Гордость России: спортсмен года”, — рассказал мэр.

Валерий является воспитанником Комплексной школы олимпийского резерва № 1, он также имеет звание мастера спорта международного класса. За свою карьеру он добился множества выдающихся результатов, которые принесли славу не только Нижнему Новгороду, но и всей стране. В этом году он стал победителем Игр стран БРИКС.

Поддержать Валерия Пронкина можно на официальном сайте премии, где голосование продлится до 20 ноября.