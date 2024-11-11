Юрий Шалабаев проголосовал за нижегородского спортсмена на национальной премии

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проголосовал за нижегородского спортсмена на национальной спортивной премии 2024. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Отдал свой голос за метателя молота Валерия Пронкина. Нижегородец представлен в номинации “Гордость России: спортсмен года”, — рассказал мэр.
Валерий является воспитанником Комплексной школы олимпийского резерва № 1, он также имеет звание мастера спорта международного класса. За свою карьеру он добился множества выдающихся результатов, которые принесли славу не только Нижнему Новгороду, но и всей стране. В этом году он стал победителем Игр стран БРИКС.
Поддержать Валерия Пронкина можно на официальном сайте премии, где голосование продлится до 20 ноября.