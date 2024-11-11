Численность молодежи в Башкирии превысила 1,057 млн человек

В Башкирии живет 1, 057 млн молодых людей. Об этом рассказали республиканские статистики. Численность молодежи на сегодняшний день составляет 26% от общей численности населения региона.
Всего в Башкирии насчитывается 520,1 тысяча девушек и 537,1 тысяча молодых людей. Преимущественно молодежь республики живет в городах (65,6%), остальные — в сельской местности.
— На молодежь в возрасте до 20 лет приходилось 27%, 20−24 года — 19,8%, 25−29 лет — 19,4% и 33,8% — на самую взрослую группу 30−35-летних, — пояснили в Башстате.
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