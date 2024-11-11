В Ростовской области нашли фальсифицированную молочную продукцию

В Ростовской области зафиксировали фальсифицированную молочную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора 11 ноября.
В ходе проверки специалисты ведомства обнаружили сеть предприятий, которые вводят в оборот молочный фальсификат.
Донские компании поставляли некачественные товары в социальные учреждения не только Ростовской области, но и других регионов. Так, продукция попала в детские сады, школы. Всего в список вошли шесть индивидуальных предпринимателей.
Информацию направили в Роспотребнадзор для рассмотрения вопроса подачи исков в суд о прекращении работы перечисленных предпринимателей. Также данные направят в УФАС для проведения проверок. Полный список нарушителей разместили на сайте ведомства.