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В Ростовской области нашли фальсифицированную молочную продукцию

На Дону приостановили работу недобросовестных производителей молочной продукции.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области зафиксировали фальсифицированную молочную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора 11 ноября.

В ходе проверки специалисты ведомства обнаружили сеть предприятий, которые вводят в оборот молочный фальсификат.

Донские компании поставляли некачественные товары в социальные учреждения не только Ростовской области, но и других регионов. Так, продукция попала в детские сады, школы. Всего в список вошли шесть индивидуальных предпринимателей.

Информацию направили в Роспотребнадзор для рассмотрения вопроса подачи исков в суд о прекращении работы перечисленных предпринимателей. Также данные направят в УФАС для проведения проверок. Полный список нарушителей разместили на сайте ведомства.