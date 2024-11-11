Лучшие фото 11 ноября

Серферы пытаются поймать одну и ту же волну, чтобы побить мировой рекорд в бразильском Сантосе.
Мужчины пытаются поймать рыбу на пляже в Мапуту — столице и крупнейшем городе Мозамбика.
Гаучо едет верхом на лошади во время выставки в День традиций, направленной на сохранение традиций гаучо в аргентинском Сан-Антонио-де-Ареко.
В Мексике установили мировой рекорд по массовому исполнению песни Cielito Lindo на площади Сокало в Мехико.
Дед Мороз на открытии сезона в усадьбе Деда Мороза в Москве.
Ферма «Саянский марал» в Республике Бурятия. Мараловая ферма находится на территории этнокомплекса в Национальном парке «Тункинский», у подножия Саянский гор, и открыта для посетителей.
Разведение креветок в китайской провинции Шаньси.
Новый тайфун «Тораджи» обрушился на Филиппины.