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Лучшие фото 11 ноября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Серферы пытаются поймать одну и ту же волну, чтобы побить мировой рекорд в бразильском Сантосе.

Источник: Reuters

Мужчины пытаются поймать рыбу на пляже в Мапуту — столице и крупнейшем городе Мозамбика.

Источник: Reuters

Гаучо едет верхом на лошади во время выставки в День традиций, направленной на сохранение традиций гаучо в аргентинском Сан-Антонио-де-Ареко.

Источник: AP 2024

В Мексике установили мировой рекорд по массовому исполнению песни Cielito Lindo на площади Сокало в Мехико.

Источник: AP 2024

Дед Мороз на открытии сезона в усадьбе Деда Мороза в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Ферма «Саянский марал» в Республике Бурятия. Мараловая ферма находится на территории этнокомплекса в Национальном парке «Тункинский», у подножия Саянский гор, и открыта для посетителей.

Источник: РИА "Новости"

Разведение креветок в китайской провинции Шаньси.

Источник: Xue Jun/VCG/Visual China Group/TASS

Новый тайфун «Тораджи» обрушился на Филиппины.

Источник: FRANCIS R. MALASIG/EPA/TASS