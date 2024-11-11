Появились первые кадры с Лисой из BLACKPINK в сериале «Белый лотос»

Американский стриминговый сервис HBO Max опубликовал тизер своих предстоящих проектов на 2025 год. Среди них оказался и третий сезон сериала «Белый лотос» (2021-…). В ролике можно увидеть кадры с Лисой из южнокорейского герлз-бэнда BLACKPINK.