Появились первые кадры с Лисой из BLACKPINK в сериале «Белый лотос»

Американский стриминговый сервис HBO Max опубликовал тизер своих предстоящих проектов на 2025 год. Среди них оказался и третий сезон сериала «Белый лотос» (2021-…). В ролике можно увидеть кадры с Лисой из южнокорейского герлз-бэнда BLACKPINK.
В сериале девушка играет менеджера тайского отеля по имени Мук. «Добро пожаловать в “Белый лотос” в Таиланде», — приветствует гостей героиня Лисы в видео. Для певицы эта роль станет дебютом в кино.
Ранее Лиса рассказала, с какой артисткой хотела бы поработать.