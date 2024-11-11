Президент ФК «Ростов» Арутюнянц: Надеюсь, клуб будет дальше сотрудничать с правительством

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц выразил надежду на то, что правительство Донского региона продолжит сотрудничество с клубом. Об этом он сообщил в интервью «РБ Спорт».
Напомним, 4 ноября губернатор Василий Голубев объявил об отставке. Временно исполняющим обязанности главы области был назначен Юрий Слюсарь. Президент «Ростова» ответил, повлияют ли кадровые изменения на клуб.
— Я надеюсь, что футбольный клуб «Ростов» будет дальше сотрудничать с правительством. Они — акционеры, мы — акционеры, — прокомментировал Арутюнянц.
Он пояснил, что правительство выделяет клубу целевой гранд на определенные цели. Остальные расходы оплачивает сама организация.
Ранее СМИ писали, что областные власти планируют выставить на аукцион акции «Ростова». Комментировать эти сообщения Арташес Арутюнянц не стал.
Напомним, последний матч ФК «Ростов» провел с московским клубом «Химки». Желто-синие победили со счетом 3:1. Сейчас команда находится на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ.