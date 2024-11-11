В Иркутске прошло совещание по вопросам нормы потребления электричества

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с депутатами Законодательного Собрания региона, чтобы обсудить вопрос определения нормы потребления электроэнергии. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
Напомним, ранее губернатор направил обращение в правительство России с просьбой увеличить для жителей региона значение первого диапазона до уровня не менее девяти тысяч киловатт в час.
— По мнению экспертов, утвержденные Постановлением объемы потребления электроэнергии не учитывают климатические, социальные, бытовые и другие особенности региона. В частных жилых домах в отопительный период многократно увеличивается потребление электроэнергии, — написал Игорь Кобзев.
В ближайшее время проработают все предложения и возможности, проведут ряд встреч с властями, чтобы найти альтернативные решения.
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