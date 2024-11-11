Олбани
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске прошло совещание по вопросам нормы потребления электричества

Игорь Кобзев встретился с депутатами Законодательного Собрания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с депутатами Законодательного Собрания региона, чтобы обсудить вопрос определения нормы потребления электроэнергии. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

Напомним, ранее губернатор направил обращение в правительство России с просьбой увеличить для жителей региона значение первого диапазона до уровня не менее девяти тысяч киловатт в час.

— По мнению экспертов, утвержденные Постановлением объемы потребления электроэнергии не учитывают климатические, социальные, бытовые и другие особенности региона. В частных жилых домах в отопительный период многократно увеличивается потребление электроэнергии, — написал Игорь Кобзев.

В ближайшее время проработают все предложения и возможности, проведут ряд встреч с властями, чтобы найти альтернативные решения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что поликлинику № 15 построят в Иркутске в 2025 году.