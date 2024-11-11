Нижегородцам объяснили, почему по вечерам ходит меньше автобусов

«Вечерний пик более растянут по времени, дает меньше выручки в единицу времени, — объяснил замминистра. — При этом водители не могут работать и утром, и вечером, так как по закону между сменами должно пройти минимум 11 часов. Таким образом, чтобы выйти на линию в 5 утра, завершить работу на маршруте водитель обязан в 18.00. Поэтому и машин вечером выпускается меньше».