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Нижегородцам объяснили, почему по вечерам ходит меньше автобусов

Власти будут вводить брутто-контракты.

Источник: Аргументы и факты

Жителям Нижнего Новгорода объяснили, почему по вечерам на маршруты выходит меньше автобусов. Об этом рассказал замминистра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин.

По его словам, в утренние часы пик перевозчики выпускают максимум транспорта, чтобы перевезти максимальное число пассажиров и в короткий период заработать больше денег.

«Вечерний пик более растянут по времени, дает меньше выручки в единицу времени, — объяснил замминистра. — При этом водители не могут работать и утром, и вечером, так как по закону между сменами должно пройти минимум 11 часов. Таким образом, чтобы выйти на линию в 5 утра, завершить работу на маршруте водитель обязан в 18.00. Поэтому и машин вечером выпускается меньше».

Решить эту проблему должен перевод перевозчиков на брутто-контракты, при которых перевозчик получает оплату за выполненные рейсы, а не за число пассажиров.

«Когда перевозчик будет обеспечен полным рублем, ему станет все равно, в какое время и на каком маршруте работают его транспортные средства, — считает Рябинин. — Таким образом, решится, к примеру, проблема увеличенных вечерних интервалов ожидания на остановках».

Напомним, в ближайший год в Нижнем Новгороде планируется решить проблему с нехваткой водителей автобусов.