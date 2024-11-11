Нижегородцам объяснили, почему по вечерам ходит меньше автобусов

Жителям Нижнего Новгорода объяснили, почему по вечерам на маршруты выходит меньше автобусов. Об этом рассказал замминистра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин.
По его словам, в утренние часы пик перевозчики выпускают максимум транспорта, чтобы перевезти максимальное число пассажиров и в короткий период заработать больше денег.
«Вечерний пик более растянут по времени, дает меньше выручки в единицу времени, — объяснил замминистра. — При этом водители не могут работать и утром, и вечером, так как по закону между сменами должно пройти минимум 11 часов. Таким образом, чтобы выйти на линию в 5 утра, завершить работу на маршруте водитель обязан в 18.00. Поэтому и машин вечером выпускается меньше».
Решить эту проблему должен перевод перевозчиков на брутто-контракты, при которых перевозчик получает оплату за выполненные рейсы, а не за число пассажиров.
«Когда перевозчик будет обеспечен полным рублем, ему станет все равно, в какое время и на каком маршруте работают его транспортные средства, — считает Рябинин. — Таким образом, решится, к примеру, проблема увеличенных вечерних интервалов ожидания на остановках».
Напомним, в ближайший год в Нижнем Новгороде планируется решить проблему с нехваткой водителей автобусов.