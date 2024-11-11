Электросирены будут проверяться в течение трех дней в Беларуси

Стало известно, что на территории Беларуси в течение трех дней будут проводиться проверки электросирен. Проверка будет проводиться на Гомельщине, сообщил телеграм-канал председателя Гомельского горисполкома «Владимир Привалов. Официально».
Так, с 19 по 21 ноября в Гомеле проверят системы оповещения, в областном центре будут включать электросирены.
— Сохраняйте спокойствие, никаких действий не требуется, — предупредил мэр Гомеля.
В свою очередь в МЧС пояснили, что электронный сигнал «Внимание всем!» является предупредительным. Его подают для привлечения внимания населения и последующего сообщения об аварии, катастрофе или стихийном бедствии.
Белорусов предупредили о том, что услышав продолжительный «вой» сирен, нужно включить радио или телевизор, чтобы прослушать сообщение служб по ЧС о сложившейся обстановке и порядке действий. В дальнейшем следует выполнять все рекомендации, которые прозвучали в эфире.
Отмечается, что информацию направят и в текстовом формате в виде SMS на мобильный телефон. В этом случае, находясь, например, на улице нужно ближайшему уличному громкоговорителю или информационному световому табло.