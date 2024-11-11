Электросирены будут проверяться в течение трех дней в Беларуси

Белорусов предупредили о том, что услышав продолжительный «вой» сирен, нужно включить радио или телевизор, чтобы прослушать сообщение служб по ЧС о сложившейся обстановке и порядке действий. В дальнейшем следует выполнять все рекомендации, которые прозвучали в эфире.