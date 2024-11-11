Первая серия фильма «Место встречи изменить нельзя» вышла 45 лет назад

Кроме того, Никитин очень хотел, чтобы Жеглов надел в кадре милицейскую форму. Однако Высоцкий противился этой просьбе, несмотря на то, что из-за отказа с выпуском картины могли бы случиться проблемы. Артист считал, что в сталинские времена милиционеры творили беззаконие. Тем не менее Высоцкий все же снялся в милицейской форме — правда, стоя в кителе у зеркала и обращаясь к Шарапову: «Вот, Шарапов, моя домашняя одежда, вроде пижамы». На резонный вопрос «Почему?» Жеглов ответил: «Да потому что никогда не носил, да, наверное, и носить не придется».