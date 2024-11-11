В казанском метрополитене в часы пик курсируют 11 составов

В метрополитене Казани начал курсировать дополнительный состав. Теперь в будни в утренние и вечерние часы пик на линию выходят 11 поездов вместо 10. Интервал движения сократился до пяти минут.
Такое решение было принято в связи с увеличением пассажиропотока. Выпуск на линию дополнительного поезда обеспечит большую провозную способность и быструю разгрузку платформ, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
С новым графиком можно ознакомиться на сайте предприятия, а также на информационных стендах метрополитена.
Ранее сообщалось, что казанский метрополитен готовят к зиме. Предприятие закупило инвентарь и реагент для всех станций, заготовило 273 мешка просушенного и просеянного песка и 157 мешков технической соли.