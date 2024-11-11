Вспышка птичьего гриппа уничтожила половину аргентинских морских слонов

«Проведенный нами анализ показывает, что этот штамм птичьего гриппа не только приобрел способность циркулировать среди морских млекопитающих, но и при этом он способен и “возвращаться” в популяции крачек и других птиц. Это подчеркивает необходимость ведения всесторонних наблюдений за распространением вируса в регионе, а также указывает на важность кооперации между разными группами ученых», — подытожила научный сотрудник Института Роберта Коха (Германия) Агустина Римонди, чьи слова приводит пресс-служба UCD.