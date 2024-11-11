Вспышка птичьего гриппа уничтожила половину аргентинских морских слонов

ТАСС, 11 ноября. Международный коллектив экологов и генетиков проследил за распространением птичьего гриппа H5N1 среди аргентинских морских слонов и пришел к выводу, что прошлогодняя вспышка этой инфекции уничтожила примерно 50% популяции животных и почти всех детенышей этих млекопитающих. Об этом сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Дэвисе (UCD).
«По нашим оценкам, эта эпидемия гриппа уничтожила половину половозрелой популяции морских слонов. На ее восстановление до значений, сопоставимых с размерами этой популяции в 2022 году, уйдет как минимум несколько десятилетий», — заявила глава программы по сохранению морских ресурсов Аргентинского бюро Общества охраны природы (WCS) Валерия Фалабелла, чьи слова приводит пресс-служба UCD.
Ученые провели первую всестороннюю оценку последствий распространения H5N1 в аргентинских популяциях морских слонов (Mirounga leonina), для чего ученые совершили осенью 2023 года и в последующие сезоны множество экспедиций на полуостров Вальдес и в другие южные прибрежные регионы Аргентины, где ранее обитали крупные колонии Mirounga leonina, насчитывавшие десятки тысяч особей.
Проведенные исследователями наблюдения показали, что вспышка гриппа привела к 70-кратному увеличению смертности среди детенышей южных морских слонов, в результате чего 97% из них погибли за полтора месяца наблюдений. Аналогичным образом, экологи и генетики обнаружили огромное число тел погибших взрослых самцов и самок, а также сотни тушек южноамериканских крачек, которые стали массово гибнуть через несколько недель после начала эпидемии гриппа.
Когда ученые собрали образцы вируса и расшифровали структуру его генома, они обнаружили, что H5N1 приобрел несколько мутаций, которые позволяют ему активно передаваться в популяциях морских млекопитающих. Схожие мутации были выявлены в РНК вируса гриппа, вызвавшего вспышки инфекции среди ластоногих животных в Перу, Уругвае, Чили и Бразилии, что говорит о быстром распространении новой формы патогена среди морских животных и птиц, обитающих в южном полушарии Земли.
«Проведенный нами анализ показывает, что этот штамм птичьего гриппа не только приобрел способность циркулировать среди морских млекопитающих, но и при этом он способен и “возвращаться” в популяции крачек и других птиц. Это подчеркивает необходимость ведения всесторонних наблюдений за распространением вируса в регионе, а также указывает на важность кооперации между разными группами ученых», — подытожила научный сотрудник Института Роберта Коха (Германия) Агустина Римонди, чьи слова приводит пресс-служба UCD.
Об эпидемиях гриппа среди животных и птиц.
В последние два года ученые начали фиксировать стремительное распространение птичьего гриппа по большому числу популяций морских животных и птиц, обитающих на территории Южной Америки и Антарктики. Так, в августе этого года экологи выявили высокопатогенный птичий грипп у антарктических альбатросов и тюленей, обитающих у берегов Фольклендских островов и Южной Георгии, а год назад на территории Аргентины произошла мощная вспышка этой инфекции в местной популяции южных морских слонов.