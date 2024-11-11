В Башкирии выросла подростковая преступность

В Башкирии зафиксировали рост числа преступлений, которые совершили подростки. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РБ по взаимодействию со СМИ Евгений Каневский. По его словам, на рост преступности повлиял один важный фактор.
«Здесь работает фактор многоэпизодности, когда одно дело может включать несколько правонарушений. Например, есть много дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков», — объяснил Каневский.
В то же время число подростков, которые решаются на преступления, наоборот, снижается.
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