В Башкирии выросла подростковая преступность

В Башкирии зафиксировали рост числа преступлений, которые совершили подростки. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РБ по взаимодействию со СМИ Евгений Каневский. По его словам, на рост преступности повлиял один важный фактор.