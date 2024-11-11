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В Омске изучили эффективность работы выделенной полосы на улице Богдана Хмельницкого

В Департаменте транспорта Омска изучили пропускную способность улицы.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Омска изучили работу выделенной полосы на улице Богдана Хмельницкого. Как рассказали в Департаменте транспорта Омска, такие рейды проводятся регулярно для того, чтобы выявить проблемные точки на дорогах Омска в часы пик и эффективность предпринятых мер.

Для проверки использовали данные о движении двух маршрутов — автобусного № 95 (ПАТП-4 — «Мега») и троллейбусного № 15 (Гашека — Романенко). После появления выделенки транспорт начал быстрее проезжать этот участок:

— при движении в сторону улицы Кирова на 10%, или 2 минуты;

— при движении в сторону улицы Масленникова на 22%, или 5 минут.

Кроме того, количество опозданий транспорта на маршрутах сократилось, а движение автобусов и троллейбусов стало более регулярным. Напомним, что всего по улице с новой выделенной полосой проходит 26 автобусных и два троллейбусных маршрута.