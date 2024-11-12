От башни Врангеля — на Сельму: блошиный рынок переехал, что думают торговцы о новом месте

«На Пролетарской было всего 22 места. И всё, что нам предлагалось до Сельмы, предусматривало, что рынок прекратил бы своё существование, оказавшись разбросанным по разным концам города. 20 мест там, 30 сям, 50 ещё где-то. И все бы разошлись кто куда. Новое место на Сельме — единственное, куда можно переместить абсолютно всех».