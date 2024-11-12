От башни Врангеля — на Сельму: блошиный рынок переехал, что думают торговцы о новом месте

В начале ноября некоторые торговцы с блошиного рынка у башни Врангеля переехали на улицу Гайдара, 8, как предложили власти Калининграда. Многие недовольны новым местом на Сельме, другие уверены, что только там «блошку» можно сохранить в полном формате. «Клопс» выслушал мнения разных сторон. Нет туристов — нет торговли.
Один из старейших завсегдатаев рынка продаёт немецкие бутылочки из раскопок. Михаил немного поторговал на новом месте, и оно не пришлось по душе.
«На мой взгляд, там мало кому понравится, — рассказал Михаил. — Это пустырь, ветер продувает насквозь. Нет туалета, хотя нам говорили, что он будет. Нет никакой информации, что блошиный рынок переехал, хотя мэрия обещала и щит повесить, и в СМИ рекламу давать».
По словам торговца, на новом месте практически нет покупателей: «Я смог продать только три бутылочки. Москвички приехали на такси и жаловались, что не сразу нашли нас».
В результате Михаил и ещё несколько торговцев приняли решение вернуться на старое место. Он заявил, что не боится санкций за незаконную торговлю.
«Нам все говорят: если вы уйдёте с туристической тропы, то торговля заглохнет. Поэтому мы будем продолжать бороться за башню Врангеля», — говорит собеседник «Клопс».
100 рублей в день за легализацию.
Один из тех, кто выступает за новое место для барахолки — представитель инициативной группы торговцев Сергей Хабаров. Как сообщил корреспонденту «Клопс» активист, лично ему на Сельме нравится.
«Мы начинаем формировать новый калининградский блошиный рынок. Сравнивать новое место и старое нельзя. Башня Врангеля — это центр города. А ярмарка выходного дня в городах Европы, как правило, проводится на окраине. Нам же предложили развивающийся микрорайон. Если же перейти путепровод, то мы оказываемся на Советском проспекте. Это Центральный район Калининграда».
Как отметил Сергей Хабаров, в ближайшее время будет определён оператор нового рынка, который заключит договор с администрацией Калининграда. Торговцам нужно будет заплатить 100 рублей в день за место площадью три метра на полтора.
«Эти взносы пойдут на санитарную уборку, аренду биотуалетов, вывоз мусора. Плюс бухгалтерские траты на обслуживание торговли. После того, как будет договор с оператором рынка, мэрия должна будет дать широкую рекламу. Также нам было обещано, что на старом месте повесят информационный щит, чтобы покупатели знали, куда обращаться».
Все вместе.
По мнению калининградского общественного активиста Ярослава Воловика, блошиный рынок в центре города вполне можно было бы сохранить.
«На Пролетарской за стоматологией есть прекрасное место, — поделился он мнением. — Сделать там прилавки, навесы и разместить антикваров и копателей — вообще никаких проблем не будет! Единственное, продавцов трусов куда-то деть».
Сергей Хабаров не согласен с такими доводами. По его словам, главной задачей было сохранить блошиный рынок в полном объёме, чтобы с рядами антиквариата и винтажа соседствовала бы и обычная барахолка.
«На Пролетарской было всего 22 места. И всё, что нам предлагалось до Сельмы, предусматривало, что рынок прекратил бы своё существование, оказавшись разбросанным по разным концам города. 20 мест там, 30 сям, 50 ещё где-то. И все бы разошлись кто куда. Новое место на Сельме — единственное, куда можно переместить абсолютно всех».
Комментируя возвращение многих торговцев башни Врангеля, Сергей Хабаров рассказал, что лично ходил по рядам и информировал всех о переезде рынка.
«Я специально попросил мэрию дать нам два дня и никого не разгонять, чтобы донести до людей информацию. Да, некоторые по-прежнему там стоят и торгуют. Это говорит только о том, что комитет муниципального контроля, который должен выявлять и пресекать незаконную торговлю, не выполняет свои функции. Я на этой неделе намерен плотно взаимодействовать с администрацией Калининграда по этому поводу».
Торговцам с блошиного рынка на Пролетарской в Калининграде предложили новое место возле магазина «Мир корма» на Сельме. Участок находится между путепроводом и улицей Челнокова.