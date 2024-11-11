Названа точная численность казахстанцев

Согласно статданным, численность населения на 1 октября 2024 года составила 20 223 218 человек, из них:
- горожане — 12 704 977,
- сельские жители — 7 518 241 человек.
«Общий прирост населения за девять месяцев составил 189 376 человек».
За девять месяцев текущего года в Казахстане родились 278,7 тыс. детей, число умерших составило 99,5 тыс. человек.
«Таким образом, естественный прирост населения составил 179,2 тыс. человек».
Наибольший уровень рождаемости отмечен в Туркестанской (25,04 человек на 1000 населения), Мангистауской (24,84) областях и городе Шымкент (23,68).
Самый высокий уровень смертности наблюдался в Северо-Казахстанской (11,52 на 1000 населения), Восточно-Казахстанской (11,32) и Костанайской областях (10,12), что связано с возрастной структурой населения этих областей.
Вместе с тем за полгода зарегистрировано 95 тыс. браков и 29,3 тыс. разводов.
«В январе-сентябре 2024 года число прибывших в страну составило 20 383 человек, число выбывших из страны 10 201 человек. Сальдо миграции составило 10 182 человека».
По сравнению с соответствующим периодом 2023 г. число прибывших в Казахстан увеличилось на 6,5%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 19,9%;
«Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 79,7%, доля выбывших в эти страны — 76,9%».Бюро национальной статистики.
Численность переезжающих в пределах страны по сравнению с соответствующим периодом 2023 года увеличилась на 47,4%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в четырех регионах страны:
- в Астане (52853 человека),
- в Алматы (26157 человек),
- в Шымкенте (5948 человек),
- в Алматинской области (765 человек).