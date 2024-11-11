БелАЗ выпустил кожаные ботинки за 120 рублей, похожие на популярные тимберленды

Жодинские тимберленды представлена в черном и горчично-желтом цветах в размерах 40−44. В описание сказано, что это мужские ботинки, которые выполнены из 100% натуральной кожи. А также обеспечен устойчивой к скольжению подошвой, подходят для «городского и загородного режима». Стоимость ботинок в фирменном интернет-магазине предприятия 120 белорусских рублей 93 копейки. На ботинках красуются лого предприятия и тиснение в виде маленького БелАЗа.