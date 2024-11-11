БелАЗ выпустил кожаные ботинки за 120 рублей, похожие на популярные тимберленды

В Жодино начали выпускать свои тимберленды. Так, на фирменном сайте БелАЗа появились в продаже фирменные брендированные ботинки.
Фирменные ботинки от БелАЗ похожи на модель популярных ботинок американского бренда Timberland. Копии подобных ботинок выпускают многие производители, поэтому среди модников и даже на маркетплейсах такие ботинки давно называют «тимберлендами».
Жодинские тимберленды представлена в черном и горчично-желтом цветах в размерах 40−44. В описание сказано, что это мужские ботинки, которые выполнены из 100% натуральной кожи. А также обеспечен устойчивой к скольжению подошвой, подходят для «городского и загородного режима». Стоимость ботинок в фирменном интернет-магазине предприятия 120 белорусских рублей 93 копейки. На ботинках красуются лого предприятия и тиснение в виде маленького БелАЗа.
К слову, БелАЗ в своем интернет-магазине продает не только ботинки, но другую обувь, пуховики, сумки и сувениры с логотипом белорусского промышленного гиганта.
Кстати, ранее Минский моторный завод начал продавать носки для туристов и фанатов: «Завожусь с полуоборота».
Между тем, Беларусь стала второй в рейтинге потребления сливочного масла после Новой Зеландии. Также три новых производства сыра с плесенью откроются в Беларуси до 2030.