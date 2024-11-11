В Омске построят межвузовский кампус за 30 миллиардов рублей

«Этот проект имеет ключевое значение для перезагрузки науки и образования в регионе. Нам необходимо разработать новые образовательные программы, исследования, которые будут проводить наши учёные, преподаватели и исследователи, а также создать инфраструктуру, необходимую для этих целей. Эту задачу должен решить межвузовский кампус. Мы видим успешные примеры таких проектов в Новосибирске, Тюмени, Томске и Уральском федеральном округе в Екатеринбурге. В противном случае мы рискуем потерять большое количество заказов от предприятий, которые будут размещаться у наших соседей. Мы не можем этого допустить. Поэтому мы должны предложить новые образовательные программы, которые будут реализованы в случае создания кампуса на новых лабораторных площадях», — добавил он.