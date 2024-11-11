В Омске построят межвузовский кампус за 30 миллиардов рублей

Сегодня в рамках работы промышленного форума «Технологический и кадровый суверенитет отечественного машиностроения» обсуждался вопрос создания в Омске большого межвузовского городка. В настоящее время разрабатываются различные аспекты реализации проекта, а также ведётся работа с высшими учебными заведениями и потенциальными промышленными партнёрами, которым потребуются новые технологии и квалифицированные специалисты. Заместитель председателя правительства Омской области, министр цифрового развития и связи Денис Цуканов рассказал о деталях реализации масштабного проекта в Омске.
«Недавно я вернулся из Москвы, где обсудил с коллегами возможные форматы реализации этого проекта. Учитывая, что строительство кампуса займёт период до 2030 года, мы уже сейчас должны определить направления его работы, подготовки студентов и преподавателей, а также возможности, которые он предоставит предприятиям в области новых технологий и разработок до 2040 года», — отметил Денис Цуканов.
Напомним, ранее концепцию создания межвузовского кампуса мирового уровня представил губернатор Виталий Хоценко министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. По словам Дениса Цуканова, в марте следующего года планируется сформировать техническое задание для кампуса и определить индустриальных партнёров, с которыми уже ведётся диалог.
«Этот проект имеет ключевое значение для перезагрузки науки и образования в регионе. Нам необходимо разработать новые образовательные программы, исследования, которые будут проводить наши учёные, преподаватели и исследователи, а также создать инфраструктуру, необходимую для этих целей. Эту задачу должен решить межвузовский кампус. Мы видим успешные примеры таких проектов в Новосибирске, Тюмени, Томске и Уральском федеральном округе в Екатеринбурге. В противном случае мы рискуем потерять большое количество заказов от предприятий, которые будут размещаться у наших соседей. Мы не можем этого допустить. Поэтому мы должны предложить новые образовательные программы, которые будут реализованы в случае создания кампуса на новых лабораторных площадях», — добавил он.
Фото: Правительство Омской области.
Создание кампуса потребует значительных инвестиций. Операционная окупаемость может быть достигнута за счёт обучения платных студентов и получения заказов от предприятий. Ориентируясь на опыт других регионов, можно предположить, что эффективная площадь объекта составит от 100 до 150 тысяч квадратных метров.
Реализация проекта потребует около 30 миллиардов рублей, а затем на его содержание потребуется 2,5−3 миллиарда рублей.
«Наша цель — создать такой объект, который будет эффективным, а не стать дополнительной нагрузкой для федерального бюджета. Поэтому он должен быть реализован в тесной связке с предприятиями. Именно над этим мы сейчас и работаем, чтобы избежать дополнительных расходов», — отметил Денис Цуканов.
Он также предположил, что проект может быть реализован по схеме 50 на 50: часть средств будет предоставлена федерацией в виде гранта, а вторая половина — это внебюджетные инвестиции, прямые вложения инвесторов.