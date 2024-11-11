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В Ростове ТЦ на Буденновском вышел из банкротства

В Ростове-на-Дону производство по делу о банкротстве крупного торгового центра прекращено.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону торговый центр «Континенталь» вышел из банкротства. Соответсвующая информация появилась в картотеке Арбитражного суда. Здание ТЦ располагается в самом центре города на проспекте Буденновском. Сейчас в нем находится фуд-молл.

Суд определил утвердить мировое соглашение, которое заключено между торговым центром (должник) и конкурсными кредиторами.

Отметим, что данная компания была зарегистрирована еще в мае 2002 года. Основная ее деятельность — это аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Согласно информации суда, торговый центр выплатит кредиторам больше 1,2 миллиарда рублей.