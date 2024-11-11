Экс-игрок «Авангарда» Линден Вей подписал контракт с Швейцарским клубом

Ранее Вей выступал за омский «Авангард». В 20 матчах за клуб он набрал 19 очков по системе «гол+пас». 1 ноября канадец и омский клуб договорились о расторжении контракта по семейным обстоятельствам. Сообщалось, что он вернётся в Канаду, но, по информации телеграм-канала «Хоккейный город», в Швейцарии сейчас находится его жена.