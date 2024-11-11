Экс-игрок «Авангарда» Линден Вей подписал контракт с Швейцарским клубом

Бывший игрок «Авангарда» Линден Вей заключил контракт с клубом из Швейцарии. Об этом стало известно из социальных сетей команды. Ранее он расторгнул соглашение с омским клубом по семейным обстоятельствам.
Ранее Вей выступал за омский «Авангард». В 20 матчах за клуб он набрал 19 очков по системе «гол+пас». 1 ноября канадец и омский клуб договорились о расторжении контракта по семейным обстоятельствам. Сообщалось, что он вернётся в Канаду, но, по информации телеграм-канала «Хоккейный город», в Швейцарии сейчас находится его жена.
«Я очень рад, что нам удалось привлечь игрока в отличной физической форме в середине сезона. Линден Вей — опытный центральный нападающий, чьи атакующие и оборонительные навыки очевидны. Теперь, когда у нас в команде семь легионеров на контракте, конкуренция возрастёт», — заявил спортивный директор «Фрибура» Герд Зердхойзерн.
Линден Вей присоединится к команде в этот четверг. Отметим, что в тренерском штабе команды есть ещё один человек, связанный с «Авангардом» — чех Павел Роса, который играл за омский клуб в конце 2000-х.