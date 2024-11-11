Музыкальное оборудование получила детская школа искусств № 9 в Иркутске

— За 35 лет преподаватели выпустили более 800 учащихся, многие из них стали победителями различных конкурсов, а также стипендиатами Российского фонда культуры, губернатора Иркутской области и мэрии. Это свидетельствует о достойном качестве образования. Также школа регулярно участвует в различных программах и проектах, которые позволяют выделять деньги на ее развитие, — рассказ мэр города Руслан Болотов.