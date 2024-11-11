Музыкальное оборудование получила детская школа искусств № 9 в Иркутске

Иркутская детская школа искусств № 9 получила музыкальные инструменты. Помимо этого специалисты обновили класс, где школьники занимаются музыкальной информатикой и компьютерной графикой. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, на сегодняшний день в учреждении занимается 375 ребят.
— За 35 лет преподаватели выпустили более 800 учащихся, многие из них стали победителями различных конкурсов, а также стипендиатами Российского фонда культуры, губернатора Иркутской области и мэрии. Это свидетельствует о достойном качестве образования. Также школа регулярно участвует в различных программах и проектах, которые позволяют выделять деньги на ее развитие, — рассказ мэр города Руслан Болотов.
В 2024 в школе появилось три аккордеона, гусли, домра, балалайка, 10 новых компьютеров, графические планшеты и многое другое. В прошлом году школьники получили новый саксофон и две концертные гитары.
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