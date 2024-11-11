Баста рассказал, какие песни поет в караоке

Недавно кавер на композицию музыкант исполнил для «Крутого альбома» — трибьюта композитора и продюсера Игоря Крутого.
«Мы всего лишь подражатели и люди, которые с любовью и восхищением решили переосмыслить эту вещь. Серов — это же икона стиля. Серов для меня — русский Том Джонс», — поделился Баста в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».
Также артист признался, что, оказавшись в караоке, он обязательно поет «Я — это ты» (1998) Мурата Насырова, «Евпаторию» (1998) коллектива «Ляпис Трубецкой» и «Батарейку» группы «Жуки» (1999). Пятую песню рэпер предпочел не называть.
Ранее Баста, OG MINAY и Lil Kavkaz представили клип на сингл «Красные розы».