Олбани
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт в Токсовском тоннеле на КАД продлили до 5 декабря

Работы на трассе проводят в круглосуточном режиме.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Восстановление деформационных швов в Токсовском тоннеле на КАД в Петербурге продлили до 5 декабря. Ремонт ведут в круглосуточном режиме. О подробностях сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

— Сроки работ, сопровождающиеся попеременным перекрытием одной полосы движения в северном и южном транспортных отсеках Токсовского тоннеля, продлеваются до 16 ноября по направлению из Петербурга в Ленинградскую область, а с 17 ноября по 5 декабря -по направлению из Ленинградской области в Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели, — пояснили в организации.

В период, когда одна полоса будет перекрыта, по второй, свободной, для движения авто будет действовать ограничение скоростного режима до 40 километров в час. На время ремонта на участке установят предупреждающие дорожные знаки.

Напомним, ранее в пресс-службе «Автодора» сообщили о готовности к зимнему сезону трассы М-11 «Нева». Дорожники следят за ее безопасностью на круглосуточной основе.