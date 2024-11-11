Ремонт в Токсовском тоннеле на КАД продлили до 5 декабря

Восстановление деформационных швов в Токсовском тоннеле на КАД в Петербурге продлили до 5 декабря. Ремонт ведут в круглосуточном режиме. О подробностях сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
— Сроки работ, сопровождающиеся попеременным перекрытием одной полосы движения в северном и южном транспортных отсеках Токсовского тоннеля, продлеваются до 16 ноября по направлению из Петербурга в Ленинградскую область, а с 17 ноября по 5 декабря -по направлению из Ленинградской области в Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели, — пояснили в организации.
В период, когда одна полоса будет перекрыта, по второй, свободной, для движения авто будет действовать ограничение скоростного режима до 40 километров в час. На время ремонта на участке установят предупреждающие дорожные знаки.
Напомним, ранее в пресс-службе «Автодора» сообщили о готовности к зимнему сезону трассы М-11 «Нева». Дорожники следят за ее безопасностью на круглосуточной основе.