Ремонт в Токсовском тоннеле на КАД продлили до 5 декабря

— Сроки работ, сопровождающиеся попеременным перекрытием одной полосы движения в северном и южном транспортных отсеках Токсовского тоннеля, продлеваются до 16 ноября по направлению из Петербурга в Ленинградскую область, а с 17 ноября по 5 декабря -по направлению из Ленинградской области в Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели, — пояснили в организации.