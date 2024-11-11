На отсутствие отопления в Краснодаре будут реагировать оперативнее

Мэр Краснодара поручил разбираться с каждым обращением из-за отсутствия отопления. Об этом со ссылкой на главу города сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
— Каждый звонок и каждое обращение жителей города, связанные с вопросом отопления в домах и социальных объектах, должны быть отработаны и проверены, — сообщает пресс-служба.
Надо сказать, ранее более оперативно реагировать на жалобы населения из-за отопления поручил глава региона Вениамин Кондратьев. Краснодар он назвал в числе трех муниципалитетов, откуда чаще всего приходят обращения жителей.
К слову, сейчас профильные специалисты отрабатывают замечания, поступившие от Ростехнадзора для получения паспорта готовности Краснодара к зиме.