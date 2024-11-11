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На отсутствие отопления в Краснодаре будут реагировать оперативнее

Мэр Краснодара Евгений Наумов дал указания реагировать на сигналы из-за отсутствия отопления.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Краснодара поручил разбираться с каждым обращением из-за отсутствия отопления. Об этом со ссылкой на главу города сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

— Каждый звонок и каждое обращение жителей города, связанные с вопросом отопления в домах и социальных объектах, должны быть отработаны и проверены, — сообщает пресс-служба.

Надо сказать, ранее более оперативно реагировать на жалобы населения из-за отопления поручил глава региона Вениамин Кондратьев. Краснодар он назвал в числе трех муниципалитетов, откуда чаще всего приходят обращения жителей.

К слову, сейчас профильные специалисты отрабатывают замечания, поступившие от Ростехнадзора для получения паспорта готовности Краснодара к зиме.

ЖКХ