Минтранс Башкирии предупреждает водителей об ухудшении ситуации на дорогах

В Башкирии вновь ожидается ухудшение погодных условий, сообщает Минтранс республики. Синоптики прогнозируют снег, гололедицу на дорогах и порывы ветра до 15 м/с.
«Просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию между автотранспортными средствами», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, куда звонить при возникновении нештатных ситуаций.
— по телефону 112.
— Упрдор «Приуралье»: 8 (347)286−07−18 или
— АО «Башкиравтодор»:
— Управление дорожного хозяйства республики: 8 (347)224−72−99 или
— ЦОДД: 8 (347)222−20−25 или +7 (927)935−62−66.