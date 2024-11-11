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Минтранс Башкирии предупреждает водителей об ухудшении ситуации на дорогах

Синоптики прогнозируют порывы ветра до 15 м/с и гололедицу.

Сейчас в Олбани: +13° 3 м/с 77% 746 мм рт. ст. +10°
Источник: Агентство «Москва»

В Башкирии вновь ожидается ухудшение погодных условий, сообщает Минтранс республики. Синоптики прогнозируют снег, гололедицу на дорогах и порывы ветра до 15 м/с.

«Просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию между автотранспортными средствами», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, куда звонить при возникновении нештатных ситуаций.

— по телефону 112.

— Упрдор «Приуралье»: 8 (347)286−07−18 или +7 (917) 046−79−53 (обслуживает федеральные дороги).

— АО «Башкиравтодор»: 8 (347) 262−52−00 или +7 (927) 950−59−59 (обслуживает региональные и межмуниципальные дороги).

— Управление дорожного хозяйства республики: 8 (347)224−72−99 или +7 (927) 955−11−00.8−927−955−11−00.

— ЦОДД: 8 (347)222−20−25 или +7 (927)935−62−66.