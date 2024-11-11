«Уже 25 лет это самый любимый день в ноябре!» Белоруска Наталья Подольская показала брата Андрея, который младше ее на 17 лет

Впрочем, есть у Натальи и Юлианы еще один безусловно близкий человек: родной брат по имени Андрей. Если сестры Подольские весьма активны у себя в соцсетях, то Андрей — полная им в этом плане противоположность, в его аккаунте всего-то чуть больше двух десятков фото.