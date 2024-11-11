«Уже 25 лет это самый любимый день в ноябре!» Белоруска Наталья Подольская показала брата Андрея, который младше ее на 17 лет

42-летняя певица Наталья Подольская с сестрой-двойняшкой Юлианой трогательно поздравили родного брата с днем рождения.
Подольская — тот редкий пример, когда удается сочетать и карьеру, и счастливую семейную жизнь. А семья у Натальи — большая: понятное дело, муж Владимир Пресняков и двое сыновей Тема и Ваня, сестра Юлиана, любимые племянницы, мама Нина Антоновна…
Впрочем, есть у Натальи и Юлианы еще один безусловно близкий человек: родной брат по имени Андрей. Если сестры Подольские весьма активны у себя в соцсетях, то Андрей — полная им в этом плане противоположность, в его аккаунте всего-то чуть больше двух десятков фото.
Некоторые кадры сделаны много лет тому назад. Фото: личная страница Юлианы Подольской в соцсети.
Впрочем, сестры Подольские этот пробел не так давно восполнили: в аккаунте Юлианы появилась целая подборка фотографий, сделаны они в разные годы и в разных местах. На снимках — дружное семейство: родные брат и две сестры.
Фолловеры, по крайней мере часть из них, даже не подозревали, что у Натальи Подольской есть родной младший брат. Фото: личная страница Юлианы Подольской в соцсети.
«Уже 25 лет 11 ноября мой самый любимый день в ноябре! Потому что это твой день рождения, лучший брат на свете», — написала Юлиана, поставив в этом месте белоснежное сердце-смайл.
«Люблю тебя безмерно, горжусь и восхищаюсь в какого классного парня ты вырос! Будь счастлив, будь успешен, будь здоров и любим. Пусть все тебе будет интересно и классно! Мы с твоими обезьянками очень тебя любим и скучаем», — не без чувства юмора, назвав дочерей обезьянками, закончила Юлиана.
Андрей души не чает в племянницах. Фото: личная страница Юлианы Подольской в соцсети.
Фолловеры тотчас бросились листать снимки: вот, скажем, выпускной Андрея, который закончил лицей в Могилеве в 2017 году. В такой ответственный день сестры, разумеется, были рядом.
Сестры были рядом с братом в ответственный день. Фото: личная страница Юлианы Подольской в соцсети.
Был и вот такой снимок: мама и ее успешные дети.
Родные люди не всегда могут часто встречаться. Фото: личная страница Юлианы Подольской в соцсети.
А вот несколько кадров — узнаваемый Минск. Прогулка в Верхнем городе, который всегда манит к себе туристов, приезжающих в белорусскую столицу.
Прогулки по белорусской столице всегда памятны. Фото: личная страница Юлианы Подольской в соцсети.
В комментариях — череда поздравляющих. Кто первая? Разумеется, сестра, Наталья Подольская. «Солнышко», — написала она, имея в виду младшего брата. Еще был смайл — красное сердце.
Все остальное певица, думается, пожелает родному брату лично. Ну, а фолловеры присоединяются к поздравлениям, многие из них удивляются: кто-то самому факту наличия у яркой Натальи Подольской непубличного родного брата, другие тому, что несмотря на разницу в возрасте — а Андрей младше сестер на 17 лет — у них такие классные и по-настоящему теплые и близкие семейные отношения.
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