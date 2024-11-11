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В Симферополе отменяют массовые мероприятия на Новый год

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости Крым. В Симферополе на Новый год не будет массовых мероприятий, но праздничную атмосферу власти обещают создать. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, как и в прошлый Новый год, масштабных массовых мероприятий не будет из соображений безопасности. Но вместе с тем наши самые маленькие жители без праздничных мероприятий не останутся, они будут организованы. Мы уже занимаемся этим вопросом. Будет подготовлена афиша — все будет опубликовано», — сказал мэр города.

По словам Михаила Афанасьева, в запланированных новогодних мероприятиях возможно будет поучаствовать как лично, так и онлайн.

«Новый год будет с праздничным настроением. Заблаговременно наши жители и гости города будут знать о мероприятиях: где они пройдут и каком формате», — подчеркнул глава администрации Симферополя.

Ранее министр туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что с 1 декабря в республике стартует акция «Новый год в Крыму как дома» для прибывающих на отдых и оздоровление. Будет большое количество локаций, отдельный сайт, где можно найти мероприятия, которые будут проходить в новогодние праздники.