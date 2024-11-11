В Симферополе отменяют массовые мероприятия на Новый год

«К сожалению, как и в прошлый Новый год, масштабных массовых мероприятий не будет из соображений безопасности. Но вместе с тем наши самые маленькие жители без праздничных мероприятий не останутся, они будут организованы. Мы уже занимаемся этим вопросом. Будет подготовлена афиша — все будет опубликовано», — сказал мэр города.