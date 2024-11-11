В Симферополе отменяют массовые мероприятия на Новый год

«К сожалению, как и в прошлый Новый год, масштабных массовых мероприятий не будет из соображений безопасности. Но вместе с тем наши самые маленькие жители без праздничных мероприятий не останутся, они будут организованы. Мы уже занимаемся этим вопросом. Будет подготовлена афиша — все будет опубликовано», — сказал мэр города.
По словам Михаила Афанасьева, в запланированных новогодних мероприятиях возможно будет поучаствовать как лично, так и онлайн.
«Новый год будет с праздничным настроением. Заблаговременно наши жители и гости города будут знать о мероприятиях: где они пройдут и каком формате», — подчеркнул глава администрации Симферополя.
Ранее министр туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что с 1 декабря в республике стартует акция «Новый год в Крыму как дома» для прибывающих на отдых и оздоровление. Будет большое количество локаций, отдельный сайт, где можно найти мероприятия, которые будут проходить в новогодние праздники.