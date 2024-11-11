Синоптик Ильина рассказала, какая зима будет в Свердловской области

Она также рассказала, какая погоде будет в оставшиеся дни ноября. Так, по ее словам, в ближайшие дни регион ждет умеренно морозная погода. Со вторника на среду ночью ожидается от −6 до −11 градусов, днем — от −3 до −8, что на 1−2 градуса ниже нормы. С 16—17 ноября возможна оттепель до +2 градусов. Нарастания снежных покровов как минимум до 26 ноября не ожидается.