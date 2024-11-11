Синоптик Ильина рассказала, какая зима будет в Свердловской области

«Зима ожидается теплее обычного, но не исключены достаточно морозные периоды», — приводит «КП-Екатеринбург» слова Ильиной.
Она также рассказала, какая погоде будет в оставшиеся дни ноября. Так, по ее словам, в ближайшие дни регион ждет умеренно морозная погода. Со вторника на среду ночью ожидается от −6 до −11 градусов, днем — от −3 до −8, что на 1−2 градуса ниже нормы. С
УралПолитRu напоминает, что в ближайшие дни на территории Свердловской области похолодает до −23 градусов. А суммарное количество осадков на этой неделе составит 5−10 миллиметров.