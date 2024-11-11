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Синоптик Ильина рассказала, какая зима будет в Свердловской области

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 ноября, УралПолит.Ru. В регионе ожидается теплая зима. Об этом журналистам сообщила специалист отдела агрометеорологии Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Ильина.

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«Зима ожидается теплее обычного, но не исключены достаточно морозные периоды», — приводит «КП-Екатеринбург» слова Ильиной.

Она также рассказала, какая погоде будет в оставшиеся дни ноября. Так, по ее словам, в ближайшие дни регион ждет умеренно морозная погода. Со вторника на среду ночью ожидается от −6 до −11 градусов, днем — от −3 до −8, что на 1−2 градуса ниже нормы. С 16—17 ноября возможна оттепель до +2 градусов. Нарастания снежных покровов как минимум до 26 ноября не ожидается.

УралПолитRu напоминает, что в ближайшие дни на территории Свердловской области похолодает до −23 градусов. А суммарное количество осадков на этой неделе составит 5−10 миллиметров.