Исполнитель песни Felicità Бано заявил о готовности выступить в Донбассе

«Донбасс всегда был русским, давайте взглянем правде в глаза», — сказал артист в интервью газете. Отвечая на вопрос о возможности выступления в Донбассе, певец отметил, что сделает это «с радостью».
Аль Бано добавил, что готов дать «концерт в поддержку мира в Москве или где-либо еще». Он также выразил мнение, что избранный президент США Дональд Трамп будет способствовать миру.
В 2019 году Министерство культуры Украины на основании обращения СБУ внесло Аль Бано в черный список. По данным ведомства, певец «создает угрозу национальной безопасности страны». В чем конкретно проявляется угроза, не уточнили.
В 2023 году Аль Бано раскритиковал соотечественника и коллегу Пупо за намерение посетить Москву.