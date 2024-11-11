В Краснодаре суд освободил школьника от уплаты штрафа за шпаргалку на ГИА

В Краснодаре отменили штраф школьнику за использование шпаргалки. Решение об административной ответственности опротестовала прокуратура.
Ученик девятого класса использовал вспомогательные материалы во время итоговой аттестации по географии. Организаторы ГИА удалили школьника с экзамена.
Комиссия по делам несовершеннолетних признала несовершеннолетнего виновным в нарушении установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации, а также назначила наказание в виде штрафа.
Однако в прокуратуре заявили, что данное деяние не представляет существенного нарушения охраняемых общественных отношений в сфере образования ввиду удаления несовершеннолетнего с экзамена и опротестовали постановление.
«Указанное постановление отменено Советским районным судом г. Краснодара, школьник освобожден от административного преследования в связи с малозначительностью», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.