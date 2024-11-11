Ночью в Казани похолодает до −4 градусов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, 15 и 16 ноября в Татарстане изменений в погодных условиях не будет, временами обещают небольшой мокрый снег. На дорогах местами сохранится гололедица. Ночью столбики термометров покажут от 0 до −3 градусов, днем — 0..+3 градуса.