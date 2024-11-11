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Ночью в Казани похолодает до −4 градусов

Завтра утром в Татарстане ожидается туман.

Сейчас в Олбани: +12° 3 м/с 82% 746 мм рт. ст. +7°
Источник: Город Казань.KZN.RU

Завтра в восточных районах Татарстана пройдет небольшой мокрый снег. Ночью и утром прогнозируется туман; столбики термометров покажут от 0 до −5 градусов, днем — от −2 до +3 градусов.

Завтра в Казани будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах образуется гололедица. Ветер западный со скоростью 6−11 м/с. Минимальная температура ночью составит −2..-4 градуса, днем ожидается от −1 до +1 градуса.

В среду в республике местами пройдет небольшой мокрый снег, а в четверг осадки прогнозируются на преобладающей территории РТ. Ночью синоптики обещают −0..-5 градусов, днем — от −2 до +3 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, 15 и 16 ноября в Татарстане изменений в погодных условиях не будет, временами обещают небольшой мокрый снег. На дорогах местами сохранится гололедица. Ночью столбики термометров покажут от 0 до −3 градусов, днем — 0..+3 градуса.