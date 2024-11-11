Испанец Алос продлил контракт главного тренера нацсборной Беларуси по футболу

Напомним, что под руководством Карлоса Алоса сборная Беларуси по футболу провела 10 официальных отборочных матчей Чемпионата Европы и Лиги Наций УЕФА, одержав три победы над сборными Андорры, Косово и Люксембурга. Еще шесть поединков белорусы сыграли в ничью — с Андоррой, Румынией, Швейцарией, Болгарией, Северной Ирландией и Люксембургом, и только один раз проиграли Израилю.