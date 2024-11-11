Испанец Алос продлил контракт главного тренера нацсборной Беларуси по футболу

Испанский тренер Карлос Алос продлил контракт со сборной Беларуси по футболу до 2026 года, сообщили в АБФФ.
Об этом стало известно после заседания Исполнительного комитета АБФФ, которое проходило 11 ноября в Доме футбола.
Алосу продлены полномочия главного тренера национальной сборной Беларуси по футболу, так как текущий контракт истекал.
Напомним, что под руководством Карлоса Алоса сборная Беларуси по футболу провела 10 официальных отборочных матчей Чемпионата Европы и Лиги Наций УЕФА, одержав три победы над сборными Андорры, Косово и Люксембурга. Еще шесть поединков белорусы сыграли в ничью — с Андоррой, Румынией, Швейцарией, Болгарией, Северной Ирландией и Люксембургом, и только один раз проиграли Израилю.
Как отмечают в АБФФ, под руководством испанского тренера нацсборная добилась рекордного достижения, не проиграв на протяжении семи игр кряду.
На основании текущих результатов большинством голосов было утверждено продление полномочий Карлоса Алоса в качестве главного тренера национальной сборной Беларуси по футболу. Контракт с ним продлен до ноября 2026-го.
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