В Ростовской области школам предоставят 50 новых автобусов

В Ростовской области в школы поставят новые автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Всего планируется предоставить 50 автобусов, которые распределят в школы 35 муниципалитетов области. Как рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, 46 автобусов заменят транспорт 2012−2013 годов выпуска, остальные четыре — дополнят школьные автопарки.
Транспортные средства были приобретены за счет средств федерального бюджета. Напомним, для Ростова планируют закупить 30 спецмашин для уборки города за 500 миллионов рублей. Всего необходимо приобрести пять вакуумных подметально-уборочных машин и 25 комбинированных дорожных.