В Ростовской области школам предоставят 50 новых автобусов

Транспортные средства были приобретены за счет средств федерального бюджета. Напомним, для Ростова планируют закупить 30 спецмашин для уборки города за 500 миллионов рублей. Всего необходимо приобрести пять вакуумных подметально-уборочных машин и 25 комбинированных дорожных.