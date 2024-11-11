Метели и сильный ветер обещают в Иркутской области 12 ноября

В Иркутской области 12 ноября обещают порывы ветра до 15−20 м/с, а также метели. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, пройдет небольшой снег.
— Температура ночью опустится до −1…-6°, при прояснении до −11…-16°, в северо-восточных районах −15…-20°, днем +1…+6°, местами −4…-9°, — рассказывают в ведомстве о погоде в регионе.
В это время в Иркутске ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до +4…+6 градусов, ночью похолодает до −1…-3.
Из-за непогоды могут оборваться линии связи и электропередач, могут возникнуть проблемы с электроснабжением. Есть вероятность возникновения природных пожаров, пламя может охватить жилые и производственные зданиях, есть риск увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что браконьеры из Иркутска убили двух благородных оленей на Ольхоне.