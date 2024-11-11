Метели и сильный ветер обещают в Иркутской области 12 ноября

Из-за непогоды могут оборваться линии связи и электропередач, могут возникнуть проблемы с электроснабжением. Есть вероятность возникновения природных пожаров, пламя может охватить жилые и производственные зданиях, есть риск увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.