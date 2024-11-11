В Нижнем Тагиле школьники кидали снежки в Вечный огонь

Это не единичный случай, когда подростки оскверняли мемориал. В 2022 году школьники из Каменска-Уральского и вовсе пожарили на Вечном огне картофель. Вместо сковородки находчивые вандалы использовали самокат. Очевидцы рассказывали, что двое из компании даже поели приготовленную картошку. Полиция провела проверку.