В Нижнем Тагиле школьники кидали снежки в Вечный огонь

В Нижнем Тагиле школьники кидали снежки в пламя мемориала Вечный огонь. Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура.
По данным пресс-службы ведомства, в прошедшую субботу, 9 ноября, трое детей от 9-ти до 11-ти лет пришли гулять на Площадь Славы, где находится мемориальный комплекс «Аллея Славы».
Компания прошла на территорию комплекса. У Вечного огня дети взяли комки снега и начали их швырять в пламя.
О действиях юных вандалов узнали в прокуратуре Дзержинского районе, где начали проверку. Известно, что все трое учатся в одной школе.
В Нижнем Тагиле прокуратура организовала проверку по поступившему сообщению об осквернении символа воинской славы.
— Сотрудниками прокуратуры будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики, а также образовательного учреждения на предмет полноты и достаточности мер, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Это не единичный случай, когда подростки оскверняли мемориал. В 2022 году школьники из Каменска-Уральского и вовсе пожарили на Вечном огне картофель. Вместо сковородки находчивые вандалы использовали самокат. Очевидцы рассказывали, что двое из компании даже поели приготовленную картошку. Полиция провела проверку.