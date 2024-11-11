Ученый: в Минске летучие мыши часто селятся в «Минск-Мире», «Маяке Минска» и Каменной Горке

Старший научный сотрудник Научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси Алексей Шпак рассказал Sputnik.by, что в Минске летучие мыши предпочитают расселяться в высотках новостроек микрорайонов и жилых комплексов «Минск-Мир», «Маяк Минска» и «Каменная Горка».
Именно оттуда чаще всего в зимний период привозят в реабилитационный центр «КажанаПолис» рукокрылых, которые не улетели из городов. Также летучие мыши селятся в старых зданиях и фортификационных сооружениях.
В целом, Алексей Шпак отметил:
— Наши летучие мыши — это безобидные, неагрессивные и, следует подчеркнуть, исчезающие виды. Они стали отказываться от зимней миграции и адаптируются к жизни в городах. В Минске им особенно нравятся высотки в новых микрорайонах.
Специалист говорит, что летучая мышь первая не проявляет агрессию к человеку. Но чтобы при попытке переместить ее она не укусила, надо прикасаться к ней в перчатках.
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