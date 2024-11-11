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Скрипачка Анастасия Ведякова приняла участие в записи альбома-номинанта «Грэмми»

Российская скрипачка, композитор и дирижер Анастасия Ведякова поучаствовала в записи пластинки, номинированной на «Грэмми». Релиз эквадорского гитариста Антонио Вергара The Fury оказался выдвинут в категории «Лучший современный блюзовый альбом».

Источник: Звук

Российская скрипачка, композитор и дирижер Анастасия Ведякова поучаствовала в записи пластинки, номинированной на «Грэмми». Релиз эквадорского гитариста Антонио Вергара The Fury оказался выдвинут в категории «Лучший современный блюзовый альбом».

13-трековый лонгплей увидел свет в конце августа. Артист назвал работу «глубоко искренним и интимным путешествием в самое сердце блюза».

Ведякова и Вергара сотрудничают не в первый раз. В 2021-м девушка поработала с Антонио над студийником AMAXAMA в жанре кантри-блюз.

Ранее мы рассказали обо всех номинантах на «Грэмми-2025» в главных категориях. Рекордсменом года стала R&B-звезда Бейонсе, получившая 11 номинаций.