Скрипачка Анастасия Ведякова приняла участие в записи альбома-номинанта «Грэмми»

Российская скрипачка, композитор и дирижер Анастасия Ведякова поучаствовала в записи пластинки, номинированной на «Грэмми». Релиз эквадорского гитариста Антонио Вергара The Fury оказался выдвинут в категории «Лучший современный блюзовый альбом».
13-трековый лонгплей увидел свет в конце августа. Артист назвал работу «глубоко искренним и интимным путешествием в самое сердце блюза».
Ведякова и Вергара сотрудничают не в первый раз. В 2021-м девушка поработала с Антонио над студийником AMAXAMA в жанре кантри-блюз.
Ранее мы рассказали обо всех номинантах на «Грэмми-2025» в главных категориях. Рекордсменом года стала R&B-звезда Бейонсе, получившая 11 номинаций.