В Воронеже из-за снижения рождаемости закрыли роддом № 3

Роддом № 3 на проспекте Труда, 38 приняли решение закрыть. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Мотивы, которыми руководствовались при закрытии роддома, — снижение рождаемости. Число родов в этом медучреждении за пять лет снизилось на 38 процентов. При этом решили, что женщинам окажут не менее качественную помощь в многопрофильной БСМП № 1. К ней и присоединили роддом. Куда денутся медработники, не пояснили. Также непонятно, будут ли расширять роддом при БСМП.
Здание роддома передали на баланс Воронежской городской поликлинике № 3. В нем собираются провести капремонт. После приведения здания в современный вид в нем собираются открыть новый корпус поликлиники — № 9. Соответственно перераспределят пациентов. Подробнее о планах по открытию нового корпуса поликлиники можно узнать здесь.