В Воронеже из-за снижения рождаемости закрыли роддом № 3

Мотивы, которыми руководствовались при закрытии роддома, — снижение рождаемости. Число родов в этом медучреждении за пять лет снизилось на 38 процентов. При этом решили, что женщинам окажут не менее качественную помощь в многопрофильной БСМП № 1. К ней и присоединили роддом. Куда денутся медработники, не пояснили. Также непонятно, будут ли расширять роддом при БСМП.