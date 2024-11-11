Олбани
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградца не выпустят из страны из-за 30 штрафов

Должника из Волгограда не выпустили из страны из-за неоплаченных штрафов.

Источник: Комсомольская правда

Житель Волгограда теперь не сможет съездить в отпуск и даже сесть за руль из-за более чем 30 административных штрафов, которые он не пожелал оплачивать. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, на мужчину возбудили десятки исполнительных производств. Общая сумма долга достигла 32 тысяч рублей.

— Тракторозаводский районный суд своим решением ограничил должника в праве на выезд за пределы РФ и на управление автотранспортным средством на период до исполнения обязательств по исполнительным производствам, — уточнили в ведомстве.

Несмотря на приговор, волгоградец принципиально не стал погашать задолженность. Хотя решение не вступило в силу, он может его обжаловать.