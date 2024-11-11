Волгоградца не выпустят из страны из-за 30 штрафов

Житель Волгограда теперь не сможет съездить в отпуск и даже сесть за руль из-за более чем 30 административных штрафов, которые он не пожелал оплачивать. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, на мужчину возбудили десятки исполнительных производств. Общая сумма долга достигла 32 тысяч рублей.
— Тракторозаводский районный суд своим решением ограничил должника в праве на выезд за пределы РФ и на управление автотранспортным средством на период до исполнения обязательств по исполнительным производствам, — уточнили в ведомстве.
Несмотря на приговор, волгоградец принципиально не стал погашать задолженность. Хотя решение не вступило в силу, он может его обжаловать.